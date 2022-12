«Vorrei puntualizzare che gli 80mila euro spesi per il campo non erano destinati alla piantumazione ma per realizzare un impianto di irrigazione. Abbiamo cercato di fare comunque l’intervento di semina ma purtroppo le piogge hanno fatto marcire le piante, quindi chiedemmo un secondo intervento, andato male per colpa di un fungo, pertanto abbiamo scelto di piantumare la terza volta, con un risultato purtroppo non buono».

Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha risposto alla segnalazione del consigliere comunale Ico Bruzzi, che ha chiesto l’accesso agli atti per verificare la rendicontazione sugli 80mila euro spesi per restituire decoro al campo comunale di piazza Cagliari 1970.

«Un campo disastroso e impossibile da praticare per le società che disputano il campionato di Promozione», ha sottolineato Bruzzi, dopo aver effettuato un sopralluogo presso la struttura.

Il primo cittadino ha precisato che un campo in erba «non può essere utilizzato dalla società Porto Torres Calcio con quei ritmi di allenamento, previsti più volte la settimana compresa la domenica, perché il manto erboso si rovina».

Il consigliere sardista Alessandro Pantaleo invece: «Un intervento con impianto di irrigazione è inutile, nel momento in cui ho la certezza dal punto di vista agronomico che quel fondo non è idoneo a far attecchire l’erba. C’è un substrato argilloso che porta in asfissia qualunque cosa io provi a seminare».

