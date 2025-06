Obbligo di firma bisettimanale e convalida dell'arresto per il 24enne che ha investito un ciclista di 67 anni lo scorso primo luglio a Valledoria.

Il giovane è accusato di lesioni colpose aggravate dall'omissione di soccorso e dalla guida in stato di ebbrezza.

Secondo le accuse, l'uomo avrebbe tamponato da dietro l'anziano per poi tornare a casa, parcheggiare e mettersi a letto.

«Non mi sono accorto di nulla», sarebbero state queste le parole del 24enne, rintracciato poco dopo l'episodio per le "tracce" lasciate sull'asfalto e per i filmati.

Intanto, il 67enne ha riportato alcune importanti lesioni, tra cui la frattura del bacino, la rottura di alcune costole e due vertebre.

Nel corso dell'udienza il giovane ha chiesto scusa per quanto accaduto ribadendo di non essersi accorto di nulla. La giudice Valentina Nuvoli ha disposto le misure citate mentre l'avvocato della difesa Luca Sciaccaluga ha chiesto i termini a difesa per valutare l'ipotesi di un rito alternativo.



