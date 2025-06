«Aderiamo, formalmente, come Comune e comunità, alla campagna "50.000 sudari per Gaza", esprimendo solidarietà alle vittime e sostenendo le richieste di pace e cessate il fuoco». È l'invito dei componenti del gruppo consiliare di opposizione “Castelsardo Bene Comune”, al sindaco Maria Lucia Tirotto ed ed ai Consiglieri Comunali di maggioranza, formalizzato in una mozione, recentemente protocollata, di cui si richiede la discussione consiglio comunale.

«Come è noto la situazione umanitaria a Gaza è in continua e grave emergenza, con un numero elevato di vittime civili e una costante violazione dei diritti umani - sottolinea il capogruppo Antonio Maria Capula a nome anche dei suoi colleghi Alessia Serra, Assunta Palmas, Donatella Sini e Roberto Fiori - quindi, per sensibilizzare l'opinione pubblica, chiedere il cessate il fuoco, il rispetto del diritto internazionale e l’accesso di generi alimentari e umanitari nella Striscia chiediamo che, anche il nostro Comune, faccia una passo simbolico, aderendo alla campagna "50.000 sudari per Gaza", anche se in occasione della giornata del 24 maggio 2025, non è stato esposto, simbolicamente, un lenzuolo bianco sulla facciata del Municipio. Ma siamo ancora in tempo».

Un piccolo gesto che gli esponenti della minoranza vorrebbero che si compisse per stimolare la riflessione e la partecipazione della cittadinanza rispetto al dramma umanitario in corso, con uno spirito non violento, apartitico e inclusivo. La campagna "50.000 sudari per Gaza" si propone infatti di ricoprire idealmente le Città Italiane con almeno 50.000 teli bianchi, tanti quanti sono i morti stimati nei quasi 600 giorni di conflitto e assedio a Gaza.

Il gruppo "Castelsardo Bene Comune" invita quindi il sindaco e la giunta a partecipare alla campagna, esponendo un lenzuolo bianco nel Municipio ed invitando i Cittadini a fare altrettanto alle finestre di casa e a promuovere iniziative di sensibilizzazione, che coinvolgano tutti i Cittadini, per diffondere la conoscenza della situazione e incoraggiare la partecipazione alla campagna.

© Riproduzione riservata