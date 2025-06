Un logo per dare una nuova immagine all’Istituto superiore Mario Paglietti di Porto Torres.

Il concorso grafico bandito dalla scuola in collaborazione con l’associazione “Il Ponte APS”, ha l’obiettivo di creare un nuovo marchio identificativo che mette in palio per il vincitore mille euro, mentre al secondo e al terzo classificato saranno assegnati rispettivamente 300 e 200 euro.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata per venerdì 4 luglio.

La scuola intende premiare la fantasia di coloro che sapranno cogliere, con un disegno grafico, la vera identità dell’Istituto tecnico, l’unico presente nel Nord Ovest dell’Isola, una immagine rappresentativa e sentita dagli studenti, docenti e personale Ata che verrà utilizzata per le attività della scuola, nei documenti e sul sito web.

Il concorso è aperto a tutti, individualmente o in gruppo - per un massimo di 5 persone. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare una sola proposta tecnica. La documentazione richiesta dal bando dovrà pervenire a mano o via raccomandata indirizzata all’Ufficio Protocollo della sede centrale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti” Lungomare Balai 24, all’attenzione di Cristina Biancu.

