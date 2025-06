In occasione della Festha Manna, in programma a Porto Torres da sabato 7 a domenica 9 giugno, sono previste modifiche alla viabilità sul territorio urbano. Due le ordinanze firmate dalla comandante della Polizia Locale, Maria Caterina Onida, in vigore dalle 7 di sabato 7 giugno all’1 di martedì 10 giugno con l'interdizione al transito veicolare in alcune strade cittadine lungo il corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Adelasia e la via Mare, con chiusura delle intersezioni: Azuni-Petronia; Petronia-Josto; Cavour-Corso Vittorio Emanuele; Cavour-Libio. In via Sassari nel tratto compreso tra la via Adelasia e l'intersezione con la via E.Sacchi (biforcazione) con chiusura tra le intersezioni formate dalle vie: Eleonora d'Arborea, Bixio,Risorgimento, Manno. Nel tratto tra la via E.Sacchi (biforcazione) e via Manno è consentito il solo traffico locale.

Nella giornata di domenica 8 giugno, inoltre, in occasione della tradizionale processione di rientro in basilica delle statue lignee dei Santi Martiri turritani con partenza dalla chiesetta di Balai vicino, dalle ore 19 circa e limitatamente al passaggio della Processione, è disposta la sospensione temporanea della circolazione a tutte le categorie di veicoli in corrispondenza dei tratti viari interessati dal percorso: Lungomare Balai (chiesetta Balai vicino) – via Mare - Corso Vittorio Emanuele - via Sassari - via Bixio - Piazza Marconi - Largo Sabelli - Piazza Martiri Turritani.

Dalle ore 18 sino alla conclusione della processione è interdetto il transito nel Lungomare Balai nel tratto compreso tra la via Romagnosi e l'intersezione della via Balai con la Ex S.P.81. Per effetto di ciò, sarà vietato al transito il tratto della via Romagnosi interposto tra via Croce e il Lungomare Balai, nel quale sarà consentito il solo traffico locale.

