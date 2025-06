Medici in pensione a Ozieri, mentre a Semestene si interviene con gli ambulatori Ascot e a Ossi dalla giornata di giovedì prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale con incarico provvisorio.

Queste le ultime disposizioni della Asl di Sassari che a seguito del congedo del medico di Ozieri potranno sceglierne uno tra quelli disponibili, in deroga al massimale, quindi scelta valida per sei mesi: Paolo Bogliolo (Gruppo Me.Da.S, via Trento 10); Andrea Bruccoleri (Gruppo Me.Da.S, via Trento 10); Paolo Duranti (via Alagon 17); Marco Puddu (Gruppo Me.Da.S, via Trento 10) e Maria Teresa Solinas (Gruppo Me.Da.S, via Trento 10). La scelta definitiva potrà essere effettuata con il medico Giovanni Pintus (via San Giuseppe 26 a Tula).

Dal 5 giugno, nel comune di Ossi, prenderà servizio il dottor Andrea Sale. Trattandosi di un incarico provvisorio, i pazienti attualmente privi di medico di medicina generale e residenti nei comuni di Ossi, Usini, Cargeghe, Tissi e Muros verranno assegnati d’ufficio. L’ambulatorio sarà attivo nei locali della Guardia Medica, di via Angioy 93 a Ossi.

A Semestene è prevista l’apertura dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot).

