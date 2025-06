Una lapide in onore dei valorosi militari turritani della Marina Militare italiana che hanno sacrificato le loro vite in guerra. Un omaggio voluto dall’associazione nazionale Combattenti e Reduci di Porto Torres che hanno voluto commemorare i caduti nel corso delle due Guerre mondiali, scegliendo come luogo ideale il piazzale della Capitaneria di porto turritana.

La cerimonia di svelatura e benedizione della scultura commemorativa si terrà martedì 10 giugno alle ore 11, presso l’atrio della Capitaneria alla presenza dei promotori della iniziativa, del comandante, capitano di fregata Giuseppe Cannarile e delle diverse autorità civili, militari e istituzionali.

La lapide racconta il sacrificio dei soldati dei militari dell’esercito della Marina che all’epoca hanno combattuto per la Patria, salvando vite umane, esempio di abnegazione dei tanti marinai, un’opera di commosso rispetto per coloro che hanno operato durante le guerre con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e le future generazioni per i valori che rappresentano.

