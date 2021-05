Amministratori comunali e tantissimi cittadini, soprattutto giovani, oggi hanno partecipato alla seconda edizione di "Puliamo Sorso", un'iniziativa voluta dal sindaco Fabrizio Demelas e dalla Giunta, all'atto del suo insediamento.

Amministratori e cittadini si sono dati appuntamento in prima mattinata in Piazza Garibaldi e poi, armati di guanti, zappe, rastrelli e decespugliatori si sono suddivisi in tutti i quartieri cittadini. Sorso è stata letteralmente ripulita dalle erbacce e da ogni rifiuto residuo. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Demelas.

"È stato un appuntamento al quale amministratori e cittadini non potevano mancare - spiega Demelas - Il decoro e la pulizia delle strade sono fondamentali per noi stessi e per gli ospiti del territorio".

Ha partecipato a Puliamo Sorso anche il consigliere regionale e comunale Antonello Peru: "Dobbiamo tenere la cittadina pulita 365 giorni all'anno - afferma - L'Amministrazione e i cittadini lo stanno dimostrando, e non solo in questa giornata".



