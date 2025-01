La giunta comunale di Sorso ha approvato il progetto esecutivo denominato “Rigenerazione e adeguamento funzionale del campo sportivo Madau” redatto dal professionista Marcello Lai di Monserrato (Ca). Un progetto ampio e corposo che prevede la riqualificazione dell’intero impianto con un intervento che sarà portato avanti per stralci e per investimenti successivi. L’importo complessivo del finanziamento assegnato dalla giunta regionale al Comune di Sorso è pari ad 1 milione di euro, risorse destinate all’impiantistica sportiva.

Si parte dai fondi Ras di 455mila euro con i quali l’amministrazione comunale potrà procedere al primo stralcio che prevede l’esecuzione di lavori di sistemazione, adeguamento e messa a norma dell’impianto sportivo finalizzati all’ottenimento della agibilità della struttura. Il progetto prevede la messa in sicurezza del muro di recinzione sul confine nord-ovest dell’impianto sportivo, l’adeguamento normativo della tribuna spettatori esistente, la messa a norma delle uscite di sicurezza, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, oltre alla sistemazione del terreno di gioco in terra battuta e alla realizzazione di nuovi servizi igienici per il pubblico. Saranno inoltre realizzati accessi che possano garantire l'esodo del pubblico anche in situazioni di emergenza, in funzione della capienza prevista pari a circa 855 spettatori, mentre la delimitazione della zona spettatori e atleti sarà conforme ai regolamenti Coni e alle norme in materia di sicurezza. Sul campo di calcio in terra battuta è in progetto la sistemazione del terreno di gioco mediante il livellamento con macchinario a controllo laser, la regolarizzazione delle pendenze e la successiva rullatura.

