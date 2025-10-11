Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento iniziato a Sennori e conclusosi in un vicolo cieco di Sorso.

I militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Porto Torres avevano allestito un posto di controllo lungo una delle arterie principali della zona, quando hanno intimato l’alt a un’auto in transito.

Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato bruscamente, dando il via a una fuga pericolosa che ha messo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

L'inseguimento si è concluso poco dopo in una via senza uscita nel centro di Sorso, dove i militari sono riusciti a bloccare il veicolo.

L’uomo alla guida è stato immediatamente sottoposto all’alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Non solo. Gli accertamenti clinici hanno successivamente confermato anche la presenza di cocaina nel suo organismo.

Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari. La patente gli è stata ritirata e l’auto sottoposta a fermo amministrativo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata