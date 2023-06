Saranno tre giorni di musica, spettacoli e buona birra quelli in programma da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio per il Sorsangeles Beer Fest che si svolgerà alla Marina di Sorso.

Un fine settimana all'insegna del divertimento, con proposte musicali per tutti i gusti - rap, trap, house, techno, drum and bass e reggaeton - in una scenografia naturale straordinaria lambita dal mare e arricchita da stand e performance di street art, body painting, street basket, street food e beach volley, tornei di beer pong e beer basket, mercatino estivo con stand di artisti e opere di ingegno.

Si parte venerdì 30 a fine mattinata con food & beverage e, dalle 16, il via ai tornei di beer pong, beer basket, street basket e beach volley, tutto accompagnato da musica e festa della birra.

Sabato 1 luglio sul palco ci saranno due ospiti d'eccezione: Pajene direttamente dalla Germania, e En?gma, già componente della Machete crew. E tanti altri dj set, con Fabio Foddai, Gian Cousteau, Fabrizio Careddu, Blaxxsoul, Marta Martinez, Faffy vs McDef, e Pandro. Domenica 2 luglio sarà la volta di Noche Reggaeton con Diva, Pablo Pablito e Daniel Dj, per i più piccoli animazione di holi color.

