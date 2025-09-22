A Sorso nasce il Fondo permanente di solidarietà energetica a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Venerdì 19 settembre nella sala del Consiglio comunale si è riunita, presieduta dal sindaco Fabrizio Demelas, l’assemblea della Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) di Sorso, che ha approvato all’unanimità il Regolamento interno della Comunità. Il documento definisce principi, regole di adesione e modalità di gestione dei benefici derivanti dalla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Tra le novità di maggiore rilievo, l’istituzione di un Fondo permanente di solidarietà energetica, che sarà alimentato, tra le altre fonti, da una quota parte degli incentivi maturati all’interno della Cer e destinato a sostenere le famiglie e i cittadini in condizione di vulnerabilità economica.

«Con l’approvazione di questo regolamento compiamo un altro passo decisivo per rendere la Comunità Energetica Rinnovabile di Sorso una leva non solo di sviluppo sostenibile, ma anche di attenzione verso quei soggetti che versano in condizioni di povertà energetica - sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas - . Il Fondo permanente di solidarietà da questo punto di vista è uno strumento che ogni cittadino nella nostra comunità, aderendo alla Cer di Sorso, può contribuire a far crescere, per dare una riposta concreta e un sostengo a chi oggi è più in difficoltà nel far fronte ai costi dell’energia elettrica. Grazie a questa scelta, la nostra Comunità energetica si configura non solo come uno mezzo verso la transizione ecologica e di riduzione dei costi energetici, ma anche come un motore di inclusione sociale, in grado di generare benefici concreti per tutta la comunità, con un’attenzione particolare verso chi si trova in maggiore difficoltà».

