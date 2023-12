Sabato 23 dicembre, alle ore 10, riaprirà al traffico la strada provinciale 81, lungo la litoranea Marina di Sorso.

Al taglio del nastro parteciperanno l’amministratore della Provincia di Sassari, Pietro Fois, il dirigente alla viabilità della Gianni Milia, il sindaco di Sorso Fabrizio Demelase e i responsabili della ditta che si è occupata dei lavori.

La strada di Platamona, dopo due anni di disagi, era stata chiusa temporaneamente al traffico dal 5+700 al 6+000 chilometro, per consentire l’avanzamento dei lavori di raccordo tra il nuovo ponte sul rio Pedrugnanu e la viabilità esistente.

Gli automobilisti per circa due anni avevano subito disagi a causa dei rallentamenti per il restringimento della carreggiata in una dei percorsi più trafficati lungo la litoranea di Platamona. Un senso unico alternato regolato da semafori per un cantore rimasto aperto per troppo tempo. Riaperta al traffico nel 2021 dopo l’avvio del 2020 dei lavori di realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del rio Pedrugnanu, la strada nel tratto compreso tra la Marina di Sorso e il camping Li Nibari aveva creato non pochi problemi.

