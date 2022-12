"Promuovere la cultura, la lettura e la storia locale in Sardegna", "Sardegna, insula mirabilis. Volontari per la promozione del territorio", "I polmoni delle città: percorsi di tutela ambientale e riqualificazione urbana" e "Occhio al rischio: volontari che diffondo la cultura della prevenzione". Sono i quattro progetti presentati dall'amministrazione di Sorso guidata dal sindaco Fabrizio Demelas per il bando 2023 del Servizio Civile Universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che vedrà impiegati, in totale, 7 giovani.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro la data del 10 febbraio 2023 alle 14 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone: attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

I progetti si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero, e avranno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro.

