A Sorso proseguono spediti i lavori per la realizzazione del grande parco urbano di via Marina, in tutto quasi 3 ettari di superficie.

In quella che era una zona incolta e che tra qualche mese diventerà un fiore all'occhiello. L'opera una volta ultimata, oltre agli spazi verdi, comprenderà illuminazione adeguata, un anfiteatro, uno spazio per praticare attività sportiva come basket, pallavolo e calcetto, percorsi naturalistici, arredi per lo svago e parcheggi riqualificati.

Il tutto per un investimento complessivo di 2,1 milioni di euro, «di cui 600 mila per gli espropri direttamente prelevati dal bilancio comunale», precisa il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas.

«L'opera sarà conclusa entro la fine dell'anno e renderà ancora piu vivibile la nostra cittadina. Sono previsti inoltre altri interventi importanti, come la ristrutturazione del campo sportivo Madau, una struttura storica del calcio sardo, ubicata al centro, a cui gli sportivi di Sorso sono molto legati per le epiche sfide calcistiche e le domeniche del passato».



