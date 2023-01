A Sorso, stadio Piramide, stanno procedendo a tempo di record i lavori della posa del terreno in erba sintetica, su cui l'Amministrazione comunale aveva investito circa 500 mila euro (Iva esclusa). Entro febbraio il terreno di gioco dovrebbe essere agibile.

Per la gioia dei calciatori e degli sportivi. E del Sorso calcio, una società gloriosa che milita in Prima Categoria ma che ha conosciuto in passato i fasti della serie C.

Esprime soddisfazione per l'andamento dei lavori il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas. «Tenevamo molto a questo investimento - spiega - che è uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale. Devo anche sottolineare la bravura e affidabilità della ditta che sta eseguendo i lavori. Presto Sorso avrà nuovamente a disposizione una struttura sportiva davvero efficiente e al passo con i tempi».



