Passaggio di consegne alla presidenza del Centro Commerciale Naturale “I love Sorso”.

Al Palazzo Baronale, il presidente uscente Augusto Uggias ha ceduto il testimone a Roberto Conti.

Al presidente uscente Augusto Uggias, l’Amministrazione comunale di Sorso ha consegnato una targa in segno di ringraziamento per l’impegno profuso in questi anni.

Rinnovato anche il direttivo, con Giuseppe Peru (vice presidente), Maria Paola Nali (tesoriera), e Sara Cattari (segretaria).

© Riproduzione riservata