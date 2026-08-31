Sorso, nuova rete idrica in via Porto TorresGiovedì 3 settembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma l’attivazione della rete dell’acqua
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Nuova rete idrica nel territorio comunale di Sorso. Nell’ambito dei lavori di efficientamento delle condotte, per la giornata di giovedì 3 settembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma l’attivazione della rete dell’acqua realizzata in via Porto Torres.
L'intervento è finanziato tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc” e rientra nel pacchetto di appalti destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche.
Negli ultimi anni, Sorso è stato già interessato da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta.
Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione.
Per l’esecuzione delle operazioni, giovedì dalle 8 alle 18.30, verrà sospesa l’erogazione idrica sulla condotta distributrice a servizio dei quartieri di Cappuccini, Santa Maria, Zona Stadio, via Porto Torres, via Marina e via Borio: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone in questione. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.