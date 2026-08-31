L'ecocentro di Santa Maria La Palma tornerà operativo entro giovedì. È stata superata la fase critica legata alla gestione e al conferimento dei rifiuti in plastica. A seguito delle interlocuzioni portate avanti in questi giorni, i conferimenti sono stati indirizzati verso gli impianti Ecojanas, consentendo il progressivo ritorno alla piena operatività del servizio.

Anche l’area di stoccaggio temporaneo individuata presso il Palazzo dei Congressi sarà liberata nel corso della prossima settimana. La soluzione adottata dal Comune ha consentito di garantire la continuità del servizio durante una criticità che ha interessato la filiera del recupero della plastica, evitando l’accumulo dei rifiuti nelle strade e nelle abitazioni e tutelando le condizioni igieniche e il decoro della città.

«Abbiamo lavorato senza sosta per individuare una soluzione e contenere i disagi per la cittadinanza», dichiara l’assessore all’Ambiente Raniero Selva. «L’utilizzo temporaneo dell’area del Palazzo dei Congressi - afferma - ha permesso di affrontare la fase più delicata e di evitare l’interruzione della raccolta. Ora possiamo procedere verso il completo ripristino dell’operatività dell’Ecocentro e la liberazione dell’area. Ringrazio gli uffici, gli operatori e tutti i soggetti che hanno collaborato alla gestione della criticità».

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