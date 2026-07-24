Continua a crescere la rete di cardioprotezione della città di Sorso. Grazie alla generosità e al senso civico di un’azienda locale un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) entrerà a far parte del progetto “Sorso nel cuore”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per rendere il territorio sempre più sicuro e pronto a intervenire nelle emergenze cardiache. Il nuovo dispositivo salvavita sarà installato nel Piazzale dei Cappuccini, uno dei principali luoghi di aggregazione della città, recentemente interessato da un importante intervento di riqualificazione urbana e quotidianamente frequentato da cittadini e visitatori.

In segno di riconoscenza per il gesto di grande responsabilità sociale, l’Amministrazione comunale ha consegnato ai rappresentanti di Marco Infissi una targa di ringraziamento, quale testimonianza della gratitudine dell’intera comunità. «Vi ringrazio, a nome della Città, per questo importante gesto di generosità e di attenzione verso la comunità – ha dichiarato il sindaco– e per aver condiviso con l’Amministrazione la scelta di installare il defibrillatore nel Piazzale dei Cappuccini, in prossimità della chiesa e della scuola. Si tratta di un’area particolarmente frequentata che, grazie a questa donazione, sarà ancora più sicura. Ogni nuovo DAE rappresenta un investimento concreto nella tutela della vita delle persone e contribuisce a rendere Sorso una città sempre più cardioprotetta».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere comunale Fabio Idini che segue in qualità di delegato allo Sport il progetto: «Sono davvero felice che, grazie al progetto “Sorso nel cuore”, un’altra importante realtà imprenditoriale del nostro territorio abbia scelto di contribuire alla sicurezza della comunità. Con questa installazione anche l’area dei Cappuccini entra a far parte della rete cittadina dei presìdi salvavita. Oggi Sorso può contare su oltre dieci defibrillatori distribuiti sul territorio comunale e persino l’autovettura della Polizia Locale è dotata di un DAE, a conferma dell’attenzione che l’Amministrazione dedica alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica».

L’iniziativa conferma il valore del progetto “Sorso nel cuore”, nato con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso attraverso una rete sempre più capillare di defibrillatori accessibili alla cittadinanza. Un percorso che continua a crescere grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini, dimostrando come la responsabilità sociale e la partecipazione della comunità possano contribuire concretamente a salvare vite umane.

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