Martedì 17 dicembre a partire dalle ore 9.30 a Sorso al Parco Vita in via Marina, la Cooperativa Sociale San Damiano promuove un’iniziativa “Io Valgo” per mettere al centro i diritti delle persone con disabilità.

La manifestazione coinvolgerà diverse associazioni e realtà del territorio compreso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Sorso e Sennori.

Si tratta di un appuntamento che si rinnova da diversi anni ed è un evento che raccoglie il frutto di un impegno costante nel territorio che da oltre 20 anni caratterizza la cooperativa sociale San Damiano e le sue relazioni con le altre realtà del territorio nel lavoro per e con le persone con disabilità.

Gli eventi avranno inizio alle 10 con performance e varie attività ludiche presentate da Salvatore Frianu, con la partecipazione dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, l’ Istituto Comprensivo Statale di Sorso e Sennori, Simonetta Fara traduzione in Lis, l’associazione Coro Spirito Gioioso e U.F.HA.- Unione famiglie handicappate, FLPM (Fondazione Lorenzo Paolo Medas), Dinamo Lab e associazione Meg Movimento, empatia e gioco. La manifestazione si svolge con patrocinio del Comune di Sennori e di Sorso.

