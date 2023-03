Parte il cantiere per le opere di riassetto idraulico dell’affluente di sinistra del Rio Predugnanu, a Sorso. Il via con i lavori di ripulitura generale dell’alveo, propedeutici alla realizzazione delle opere di consolidamento degli argini attraverso la posa in opera delle scogliere di protezione.

«Un altro importante tassello del progetto da tempo portato avanti dall’Amministrazione comunale - fanno sapere dal comune della Romangia -. Sull’intera estensione del rio Predugnanu e in particolare, questa volta, in relazione alle opere necessarie al consolidamento e al rinforzo degli argini dell’affluente di sinistra che, scorrendo a ridosso dell’uscita dalla città verso il mare, lambisce la periferia del centro abitato attraversando per 350 metri le attigue campagne per unirsi infine al corso d’acqua principale».

«Un’opera fondamentale per la salvaguardia e la messa in sicurezza dell’intera area, che consentirà di migliorare il sistema di regimazione delle acque, ridurre i rischi di esondazione ed evitare danni di natura idrogeologica al territorio circostante», concludono gli amministratori.

