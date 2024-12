Passaggio interrotto lungo il percorso pedonale del Ceas - Centro di educazione all'ambiente e alla sostenibilità - nel Comune di Sorso. Per un lungo tratto è diventato impraticabile e pericoloso per i runner e per coloro che abitualmente vi passeggiano. Dopo circa un chilometro di percorso ci si trova di fronte ad una sbarra in legno che impedisce l’accesso, e una delimitazione posta dagli uomini dell’Angenzia Forestas , con tanto di segnale di pericolo che vieta il passaggio per problemi di sicurezza.

Alcune pedane sono state divelte e il tratto pedonale richiede un intervento di manutenzione straordinaria. Alcune travi in legno sono marcite a causa dell’acqua dello stagno che scorre sotto il passaggio. Il cammino realizzato con pedane e corrimano in legno, lungo quasi quattro chilometri, costeggia infatti lo stagno e il ginepreto di Platamona, Zona Speciale di Conservazione (Zsc), e l’area contigua compresa fra le strade provinciali 81 e 60 e la strada vicinale Agliadò. Una di quelle zone di grande pregio ambientale che il Comune intende promuovere con un progetto di riqualificazione e valorizzazione.

© Riproduzione riservata