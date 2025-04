È finito all’asta lo storico complesso immobiliare “Camping Li Nibari”, struttura ricettiva da circa 30mila presenze l'anno, collocato all’interno di un’area pineta estesa circa 18 ettari, lungo la provinciale 81 (km 6), sul litorale di Sorso.

Lo ha deciso il Comune a seguito di una serie di problematiche emerse nei diversi affidamenti in locazione.

Il prezzo finale a base d’asta, sul quale dovranno essere proposte le offerte percentuali al rialzo in sede di partecipazione alla gara, è fissato in 1 milione e 538.495 euro. L’amministrazione comunale ha disposto la vendita per sfruttare la struttura balneare per altre iniziative legate ai servizi turistici.

«I proventi della vendita potranno così essere reinvestiti dall’amministrazione comunale in nuovi servizi lungo la fascia costiera – ha detto il sindaco Fabrizio Demelas - e in interventi di valorizzazione ai fini turistico-ricettivi del centro storico cittadino. Nessuno infatti dei precedenti gestori ha dimostrato di tenere ad una effettiva valorizzazione del compendio investendo sulla struttura». I termini di presentazione delle offerte sono fissati alle ore 12 del 23 maggio 2025 mentre l’apertura delle buste è prevista per il 28 maggio 2025, alle ore 12.

