Arrestato in flagranza di reato, ieri a Sorso, un uomo responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari. I carabinieri lo hanno notato mentre passeggiava per le vie del paese, nonostante l’obbligo di restare in casa.

Appena ha visto i militari la persona ha cercato di nascondersi tra le auto parcheggiate ma è stato tutto inutile. Questi è stato messo agli arresti su disposizione della procura di Sassari ed è ritornato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

