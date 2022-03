Sul web era circolata la voce di un abbandono, ma la notizia si è rivelata del tutto infondata.

In zona Porchile, nel territorio di Sorso, a due passi dal mare, riaprirà invece i battenti il parco acquatico "Water Paradise", aperto nel 1997 e chiuso da 2 anni per la pandemia. Una buona notizia per il turismo di Sorso e di tutto il nord Sardegna.

La Proprietà attuale del parco ha reso noto che “la struttura riaprirà i battenti a fine giugno, con ingressi e parcheggi potenziati. Siamo già al lavoro da quasi un mese in vista della nuova stagione e per la gestione inoltre verranno assunti circa 40 lavoratori stagionali, la maggior parte dei quali provenienti dal territorio. Per i prossimi anni - precisa la Proprietà - abbiamo inoltre in mente altri investimenti".

Soddisfatto della notizia il sindaco di Sorso Fabrizio Demelas: "Riapre un grande attrattore turistico - dichiara il primo cittadino -. Un fatto estremamente positivo che ci fa guardare con più ottimismo il futuro".



© Riproduzione riservata