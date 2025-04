Nel comune di Sorso dal 7 maggio sarà operativo l’ambulatorio ASCoT, servizio rivolto ai pazienti residenti che non hanno il medico di medicina generale.

Lo ha comunicato la Asl 1 al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza sanitaria a tutti i residenti tra Sorso, Sennori e Osilo.

L’ASCot sarà attivo, 12 ore alla settimana, nella sede di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) di Sorso in via Dessì: mercoledì dalle 9 alle 13, giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e venerdì dalle 9 alle 13.

Nell’ambulatorio ASCoT sarà possibile richiedere tutte le prescrizioni che di norma vengono richieste al medico di famiglia.

