Via alla festa patronale festa patronale a Sorso dove, dal 26 al 28 luglio, sono previste numerose iniziative per onorare San Pantaleo con un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili che coinvolgeranno tutta la comunità. Tradizione, spiritualità e cultura caratterizzeranno, infatti, anche quest’anno, le tre giornate dedicate al martire della fede, detto anche Pantaleone, originario di Nicomedia in Turchia, dove morì il 27 luglio 305. Un momento di preghiera e riflessione aprirà ufficialmente le festività, venerdì 26 luglio alle ore 18:30, con i Primi Vespri. A seguire, alle ore 20.30, si terrà la premiazione della “Zimbonia d’Oro” nel suggestivo cortile del Palazzo Baronale, con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare i cittadini di Sorso che si sono distinti, tra gli altri, nei vari campi della cultura, dello sport e della scienza. Un chiaro richiamo alle eccellenze locali per stimolare la comunità a guardare sempre più al futuro da protagonista, rafforzando la propria cultura e la propria identità. Sabato 27 luglio, data che commemora la morte corporale del Santo, alla messa solenne delle ore 18.30 farà seguito la processione per le vie del paese alla presenza dei fedeli e delle istituzioni civili, religiose e militari. Domenica 28 luglio, a partire dalle ore 20.30 si terrà la consueta “Festa Comunitaria” nel cortile della chiesa di Santa Croce, a base di gnocchi e buona musica, sulle orme di un’antica tradizione che prevede la preparazione ed il consumo di “li ciggioni” (gnocchi fatti di semola di grano), piatto tipico dedicato alla giornata, da accompagnare con l’ottimo vino locale.

© Riproduzione riservata