Esame autoptico sul corpo di Maria Loi, la donna di 72 anni che giovedì mattina è stata travolta da un camion della nettezza urbana nel piazzale di distributore di carburanti, in via Cottoni, nel centro urbano di Sorso.

L’autopsia, programmata per lunedì 23 dicembre presso l’Istituto di patologia forense di Sassari, verrà eseguita dal medico legale Francesco Serra su disposizione del pubblico ministero. Il sostituto procuratore Maria Paola Asara titolare dell’inchiesta su ordine della Procura di Sassari ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, il conducente del mezzo pesante, un 61enne di Sorso, che ha sempre dichiarato di non aver visto la donna dall’alto della cabina di guida.

In attesa dei funerali, il sindaco Fabrizio Demelas ha proclamato lutto cittadino, a partire da venerdì 20 dicembre, e fino alla conclusione della cerimonia funebre. Per lo stesso periodo ha deciso la sospensione di tutti gli eventi di pubblico spettacolo e, per l’intera giornata delle esequie, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali.

© Riproduzione riservata