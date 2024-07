Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Logulento, sulla Statale 200.

Intorno alle 4 un’auto che procedeva in direzione Sorso, è uscita di strada, finendo la sua corsa contro il guardrail. Il conducente è rimasto ferito e dopo l’allarme è stato soccorso e portato in ospedale dal personale del 118. Ingenti i danni alla vettura.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata, assieme ad Anas e polizia locale per i rilievi utili a ricostruire cause ed esatta dinamica dell’accaduto.

