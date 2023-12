Potrà riprendere finalmente vigore il tempio del calcio sorsese: lo stadio Madau. Sono, infatti, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto che prevedono il rifacimento completo del muro di contenimento sul confine nord-ovest dell’impianto sportivo, con la nuova recinzione lungo tutto il perimetro del campo da gioco in terra battuta, la sistemazione di quest’ultimo, la messa a norma della tribuna spettatori esistente, la realizzazione di nuove uscite di sicurezza, il rifacimento dell’impianto di illuminazione secondo i massimi standard sia in termini di qualità che di risparmio energetico.

«Lo stadio Salvatore Madau – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - è sempre stato un luogo molto amato dalla comunità, teatro di un’epoca straordinaria del calcio a Sorso. Gli interventi che abbiamo programmato lo faranno letteralmente rinascere una seconda volta. Il primo lotto dei lavori avviati proprio in questi giorni prevede la manutenzione straordinaria, l’adeguamento e la messa a norma dell’impianto sportivo fino all’ottenimento della piena agibilità, grazie alla quale lo stadio potrà ospitare sino ad 850 spettatori nelle tribune esistenti, completamente riqualificate e conformi ai regolamenti Coni e a tutta la normativa in materia di sicurezza. A seguire si provvederà alla realizzazione dei nuovi spogliatoi per atleti e arbitri, quindi della nuova tribuna coperta e dell’area parcheggio sul lato opposto a quello in cui si trovano attualmente i vecchi spalti. Nel frattempo stiamo valutando la trasformazione del campo da gioco in terra battuta in uno in erba sintetica».

«Anche quello dello Stadio Madau è un esempio di ciò che si può fare quando si lavora in maniera sinergica per migliorare la qualità delle strutture e dei servizi - afferma il consigliere regionale e comunale Antonello Peru -. In questo caso parliamo di un impianto sportivo che da anni attendeva di poter essere adeguato alle vigenti normative. Lo sport, da vedere come spettatori e da praticare, è di fondamentale importanza per una comunità e questa amministrazione ancora una volta si è fatta carico di realizzare un intervento necessario ed utile, rispettando un altro degli impegni assunti con i cittadini».

