Si terrà martedì 19 settembre alle 16, al palazzo Baronale, un incontro pubblico sul Piano Particolareggiato del Centro Storico e Matrice in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

Interverranno l’assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata, Andrea Mangatia, il responsabile del servizio Urbanistica e Suape - Ufficio Tecnico Comune di Sorso, ingegner Marco Delrio. E ancora per il gruppo di lavoro del Piano Particolareggiato l’architetto Franco Galdieri (capogruppo RTP) e i professionisti della società Prost. Al termine della presentazione questi ultimi saranno a disposizione per eventuali chiarimenti, proposte, idee. Sono invitati a partecipare i professionisti del territorio.

«Il piano particolareggiato rappresenta uno strumento fondamentale per il nostro centro matrice - dichiara Andrea Mangatia - ci teniamo a coinvolgere i professionisti del settore per favorire un confronto costruttivo e per valutare le possibili soluzioni che garantiscano una corretta pianificazione del territorio».

© Riproduzione riservata