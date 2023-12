Siligo, piccolo centro del Meilogu, si prepara per le prossime festività natalizie con una serie di appuntamenti. Il 23 dicembre, la chiesa parrocchiale di Santa Vittoria ospiterà il concerto della Corale Canepa seguito da un rinfresco offerto dal comune e dal comitato di Santa Vittoria. Il 24 dicembre ci si sposterà in Piazza Maria Carta dove, alle 15, ci sarà il Christmas Party.

Il 29 dicembre alle 18, nei locali della biblioteca comunale, sarà presentato il libro "Il riso sardonico" di Marco Pireddu. Il 31 dicembre è previsto il bus navetta per andare al Capodanno di Alghero e Olbia. Il 5 gennaio, al termine della Messa, "Sa 'essida de sos tres res". Il 6 gennaio alle 15, presso il Centro di Aggregazione Sociale, è in programma la tombolata per grandi e bambini organizzata dalla Pro loco. Il 13 gennaio alle 17.30, sempre presso il Centro di Aggregazione Sociale, sarà proiettato un video-documentario dell'Associazione "Sonos Padronos".

