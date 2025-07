Scattano le sanzioni nei confronti degli assistenti bagnanti privi di brevetto per l’uso dei defibrillatori.

La Guardia costiera di Porto Torres, nell’ambito dell’operazione marittima “Mari e laghi sicuri” avviata nella stagione estiva 2025 volta alla tutela dei bagnanti, ha riscontrato nel fine settimana violazione alle norme di legge che hanno permesso di multare i bagnini in servizio presso due stabilimenti balneari lungo la costa nord ovest dell’Isola. In particolare, sono stati elevati quattro verbali da 1.032 euro ognuno per mancanza del previsto brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore automatico (Basic Life Support and Defibrillation\BLS-D). U

n requisito fondamentale per svolgere l’attività di assistente bagnanti, non solo dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 85/2024, ma anche dalla vigente Ordinanze di Sicurezza Balneare del Circondario Marittimo di Porto Torres. Durante la stessa attività di controllo è emerso che uno degli assistenti bagnanti sanzionati fosse anche l’unico in servizio presso lo stabilimento balneare controllato e pertanto, a tutela della sicurezza dei bagnanti, il titolare della struttura è stato diffidato ad interrompere ogni attività turistico ricreativa, in attesa del ripristino delle previste condizioni di sicurezza.

L’attività degli uomini e delle donne della Guardia costiera turritana, così come dei dipendenti Uffici Marittimi di Castelsardo e Stintino, sul litorale di giurisdizione, viene svolta per assicurare il massimo livello di sicurezza delle attività balneari e nautiche, nonché la corretta fruizione dei litorali e la salvaguardia delle risorse ambientali.

