Hanno giurato, oggi in Comune a Sassari, alcune delle guardie zoofile che si occuperanno di promozione e tutela degli animali da affezione. La promessa del prossimo impegno, che viene rinnovato ogni anno, è stata sottoscritta davanti al sindaco Giuseppe Mascia e al comandante della polizia municipale Gianni Serra, portando così avanti la missione di proteggere cani e gatti in città e nelle strade vicinali, ritrovarli, e talvolta metterli in salvo.

«In tutto siamo 12, 8 donne e 4 uomini - spiega il loro comandante Maurizio Cau - si tratta di un lavoro di volontariato per gli animali a cui ci dedichiamo con passione».

«Abbiamo la qualifica di agenti di polizia giudiziaria - spiega Manuel Chessa, vicecomandante - ed è la polizia locale a inoltrarci le segnalazioni dei cittadini. Ma spesso sono questi ultimi a chiamare direttamente in cerca di aiuto le guardie zoofile, ormai divenute dei punti di riferimento per molte persone. Talvolta è una professione che riserva sorprese negative come la scoperta di sevizie fatte ai danni degli amici a quattro zampe, causa magari di decessi, o dei tanti abbandoni degli animali, magari cuccioli. 150 le segnalazioni dall’inizio dell’anno per le guardie, che fanno parte dell’associazione europea degli operatori di polizia (Aeopc), e chissà quante altre ancora in arrivo per gli “angeli degli animali».

© Riproduzione riservata