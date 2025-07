Presentato stamattina a Sassari, in Sala Angioy del Palazzo della Provincia, il nuovo coordinamento provinciale di Orizzonte Comune.

A guidarlo sarà Gianni Carbini, ex vicesindaco di Sassari durante la giunta di Nicola Sanna, che subentrerà a Massimo Rizzu, attuale assessore alle Infrastrutture della Mobilità e Traffico del comune sassarese. «Orizzonte Comune - dichiara Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo - è un movimento che appartiene a un’area moderata del civismo, fatta di persone che non tengono ad avere una tessera e senza impronte ideologiche».

Cuccureddu indica uno dei prossimi obiettivi della forza politica, come quello di prepararsi per le elezioni di secondo livello della Città Metropolitana di Sassari, in programma tra settembre e ottobre. Nel territorio il contenitore civico esprime diversi amministratori e alcuni sindaci come quelli di Muros, con Federico Tolu, Gian Maria Budroni per Tissi, Giovannina Fresi per Monteleone Roccadoria e Castelsardo con Maria Lucia Tirotto. «Vogliamo strutturarci- riferisce poi Carbini- e intendiamo mettere in pratica buone azioni per dare risposte».

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e l’amministratore straordinario della Città Metropolitana Gavino Arru, con il primo che ha applaudito alla moderazione del movimento civico ricordando l’importanza di trovare un equilibrio nelle scelte che vanno a ricadere su un territorio così vasto. A far parte del coordinamento provinciale di Orizzonte Comune, oltre a Carbini, vi sono, tra gli altri, Alessandro Boiano, consigliere comunale di Sassari, Gian Maria Budroni, sindaco di Tissi, Antonio Cardin, del circolo di Alghero, Carlo Casu, di Sassari, Antonio Chessa, consigliere comunale di Cheremule, Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero, Paola Conticelli, consigliera comunale di Porto Torres.

