Il Comune di Siligo amministrato dal sindaco Giovanni Porcheddu ha approvato il progetto esecutivo per il recupero del portale di ingresso e l'adeguamento alle norme sull’accessibilità del cimitero comunale. Il costo sarà di 40mila euro, di cui 30mila euro di finanziamento comunale e 10mila di cofinanziamento comunale.

«Preliminarmente all'esecuzione di restauro - si legge nella relazione tecnica - è stata eseguita un'analisi visiva sullo stato conservativo accompagnata da mappatura fotografica e da un rilievo grafico architettonico che individua la mappatura dello stato conservativo. Ogni fase del restauro andrà documentata da un'attenta campagna fotografica».

Tra gli interventi, ci saranno le operazioni di "pulitura" che, prosegue la relazione, «saranno improntate a grande prudenza e saranno graduali, per quanto possibile limitate e volte esclusivamente a rimuovere le sostanze patogene e ad eliminare le cause di degrado. Ogni operazione di pulitura andrà preceduta da analisi e saggi sulle materie da pulire e da prove su campionature, in modo da valutarne preventivamente l’effetto» e la rimozione delle vecchie stuccature e ricostruzioni eseguite in altri interventi di restauro.

Si lavorerà anche sulla cancellata d'ingresso che, in base sempre alla relazione tecnica: «Oltre a presentare un profondo degrado dovuto all’ossidazione, sulla superficie sono presenti varie ridipinture, soprammesse nel tempo e ormai alterate, disgregate e in alcuni punti quasi completamente mancanti. Alcune aste verticali presentano una forte flessione, altre una corrosione talmente profonda da causare dei fori nel metallo. L’adorno di coronamento a riccioli presenta una imponente deterioramento che ne ha causato la rottura parziale con perdita di una porzione».

In programma anche lavori di ripulitura e di consolidamento.

