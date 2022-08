È stato convalidato, dal gip del tribunale di Sassari, il sequestro preventivo del Touch on the beach di Alghero, il locale che nella notte tra il 29 e il 30 luglio era stato chiuso nel corso di un blitz della Polizia amministrativa di Sassari. Gli agenti, in collaborazione con il personale del commissariato di Alghero, i militari della Guardia di finanza e del Corpo forestale, avevano riscontrato una serie di irregolarità.

In particolare, è risultato che i gestori, denunciati, avrebbero esercitato l'attività in assenza delle autorizzazioni richieste a tutela dell'incolumità pubblica e nonostante il Comune avesse fatto scattare un provvedimento interdittivo adottato proprio il 29 luglio.

Al momento del controllo il locale era in piena attività, con tanti giovani intenti a ballare sia all'interno sia all'esterno della discoteca. Uno dei titolari è stato inoltre denunciato per falso ideologico per alcune dichiarazioni mendaci.

