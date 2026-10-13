Avvicinare le cittadine e i cittadini, dai più giovani ai più adulti, ai temi della prevenzione, della conoscenza dei rischi e dell’autoprotezione, favorendo una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascuno può svolgere nella sicurezza della propria comunità.

È l'obiettivo della Giornata della Protezione Civile organizzata per giovedì 15 ottobre dal Comune di Porto Torres, in collaborazione con la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna e con la Prefettura di Sassari, nell'ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2026.

L'iniziativa, dedicata alla conoscenza e alla divulgazione della cultura della Protezione Civile, è in programma per tutta la mattinata, a partire dalle 9 in Piazza Eroi dell'Onda ed è rivolta alle studentesse e agli studenti della città e a tutta la popolazione. Nel corso della giornata il Comune turritano, il Servizio territoriale di Sassari della Direzione generale della Protezione civile regionale, le varie componenti che concorrono al sistema di Protezione civile, quali associazioni di volontariato di Protezione civile, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, Forestas e i Vigili del Fuoco col coordinamento della Prefettura di Sassari, allestiranno spazi espositivi e dimostrativi nei quali i visitatori potranno conoscere le attività svolte, le buone pratiche di Protezione Civile, le esperienze maturate sul campo e le attrezzature e strumentazioni utilizzate nelle situazioni di emergenza.

La Settimana Nazionale della Protezione Civile ha tra i propri obiettivi la promozione della conoscenza del Sistema di protezione civile, la diffusione della cultura della prevenzione e il rafforzamento della consapevolezza dei rischi presenti sul territorio. Promossa dal Dipartimento della Protezione Civile in occasione del 13 ottobre - Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali - la manifestazione coinvolge istituzioni, strutture operative, scuole e volontariato in una settimana di iniziative rivolte alla popolazione in programma in tutta l'Isola dal 12 al 18 ottobre.



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