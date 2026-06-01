Unioncamere e Camere di commercio sono impegnate a promuovere sistemi di identificazione e valutazione per il riconoscimento imparziale delle abilità acquisite in contesti non formali, come i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Il sistema di certificazione di parte terza, realizzato in collaborazione con reti scolastiche, associazioni di categoria e il supporto tecnico di DINTEC, permette agli studenti di valorizzare le competenze strategiche richieste dal mercato all'interno del proprio curriculum.

Nel territorio del nord Sardegna la Camera di Commercio di Sassari ha coinvolto negli anni scorsi l'Istituto Pellegrini e l'IPIA, per i settori agroalimentare e meccatronica, e l’Istituto Roth di Alghero per il comparto turistico, mentre quest'anno il testimone è passato all’Istituto Superiore Devilla di Sassari.

L'offerta formativa si è sviluppata lungo due filoni principali, entrambi orientati alle transizioni chiave dell'economia moderna. Il primo, legato alla transizione ecologica e alla green economy in linea con i dati del Sistema Informativo Excelsior, ha unito lo studio dell'Economia Circolare al Digital Storytelling. In questo ambito, gli studenti hanno sviluppato un project work basato su una video-narrazione sulla sostenibilità, certificando due competenze del Framework Europeo GreenComp (“Senso del futuro” e “Pensiero esplorativo”) e due del Framework DigComp.

Il secondo percorso, focalizzato su autoimprenditorialità e modello olivettiano e realizzato in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti, ha guidato oltre ottanta ragazzi alla scoperta dello spirito d'impresa. Attraverso lezioni e-learning e il prezioso supporto di un regista professionista, che ha svelato le tecniche cinematografiche per raccontare la storia delle aziende ospitanti, gli studenti hanno realizzato un video racconto finale, certificando due competenze del Framework Europeo EntreComp e due del Framework DigComp relative alla condivisione di informazioni attraverso le tecnologie digitali e allo sviluppo di contenuti digitali.

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