La Sagra del Pesce davanti al mare del Golfo dell’Asinara, registra un altro successo di presenze. L’appuntamento centrale della Festha Manna si conferma tra gli eventi più amati e partecipati dalla comunità di Porto Torres e dai tanti visitatori.

Domenica 31 maggio, piazza Eroi dell’Onda ha registrato il tutto esaurito con circa 11 quintali di pesce fritto, 1800 pasti distribuiti da circa 80 volontari alle tante persone in fila per gustare i prelibati prodotti ittici, preparati al momento secondo la tradizione. Una giornata di festa che ha unito gusto, identità e convivialità, dove anche 150 celiaci hanno potuto godere della frittura senza glutine. Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino.

La manifestazione, organizzata da APS Maestrale in collaborazione con il Comune di Porto Torres, si conferma un appuntamento di grande richiamo, capace di valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di comunità. A fare da cornice alla giornata, l’intrattenimento musicale di Bazzoni Brothers, Spotifois e Master G Dj, che ha accompagnato il pubblico in un clima di festa e condivisione.

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