Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Sassari per spaccio di droga, porto d'armi atte a offendere e guida senza patente.

Il giovane di 22 anni è stato fermato in centro storico alla guida di un’auto senza patente, i militari lo hanno perquisito trovando 10 grammi di cocaina, 45 di hashish e una dose di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.

Il 22enne era inoltre in possesso di una katana lunga 50 cm e di 3mila euro in contanti. Nell’udienza di convalida è stato disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana.

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