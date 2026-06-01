È decollato oggi il nuovo collegamento diretto Ryanair tra Alghero e Tirana, una rotta che amplia l’offerta internazionale dell’aeroporto del Nord Sardegna e rafforza i collegamenti con l’area balcanica. Il volo sarà operato due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, offrendo nuove opportunità di viaggio sia ai turisti sia a chi si sposta per lavoro, studio o per raggiungere familiari e amici.

«Accogliamo con soddisfazione l’avvio del nuovo collegamento diretto con Tirana», commenta l’amministratore delegato di Sogeaal, Silvio Pippobello. «La capitale albanese rappresenta una delle destinazioni europee con i più elevati tassi di crescita degli ultimi anni e costituisce un importante punto di accesso ai mercati dell’Albania e dell’intera area balcanica. Questa nuova rotta amplia le opportunità di mobilità per i residenti e contribuisce a rafforzare l’attrattività del Nord Sardegna sui mercati esteri».

Con l’apertura del collegamento per Tirana, Ryanair consolida ulteriormente la propria presenza nello scalo algherese. Durante la stagione estiva 2026 la compagnia collega infatti Alghero con numerose destinazioni italiane ed europee, tra cui Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia, oltre a città come Barcellona, Madrid, Londra Stansted, Dublino, Cork, Bruxelles Charleroi, Bratislava, Budapest, Katowice, Varsavia Modlin, Memmingen e Francoforte Hahn.





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