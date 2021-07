Una convenzione fra il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro e i Comuni di Budoni e di San Teodoro è stata firmata dal Prefetto di Nuoro, Luca Rotondi, per il servizio di sicurezza in mare.

All'incontro hanno partecipato il comandante dei vigili Antonio Giordano e i sindaci Giuseppe Porcheddu (Budoni) e Rita Deretta (San Teodoro) che hanno sancito che, dal 26 luglio, un battello pneumatico motorizzato e una moto d'acqua con 5 unità qualificate per ogni base operativa pattuglieranno le coste nei tratti che vanno da Portu Ainu a Porto Ottiolu per il comune di Budoni e da Isuledda fino a Brandinchi per San Teodoro.

"Si tratta di un servizio che rafforza la vigilanza e il soccorso acquatico sulle spiagge libere e gli antistanti tratti di mare delle zone costiere più affollate dai turisti - hanno spiegato i sindaci - Il tutto teso alla realizzazione di un'attività che servirà alla prevenzione degli incendi e al soccorso di bagnanti e natanti".

I Vigili del Fuoco avranno il compito di garantire il potenziamento delle attività di difesa costiera fino al 29 agosto, nel periodo di massima pressione sia sui litorali che lungo i territori costieri retrostanti, spesso soggetti a incendi boschivi.

