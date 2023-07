Visita alle sedi della Capitaneria di porto di Porto Torres del direttore marittimo del Nord Sardegna e comandante del porto di Olbia, capitano di vascello Giorgio Castronuovo. L’incontro è proseguito presso l’ufficio circondariale marittimo di Alghero e della delegazione di spiaggia di Stintino.

Il comandante Castronuovo ha voluto esprimere la propria vicinanza al personale che quotidianamente opera sul versante occidentale del territorio di giurisdizione, cogliendo anche l’occasione per fare un punto della situazione sui risultati sinora conseguiti e sugli obiettivi attesi nell’ambito dell’attività denominata “Mare Sicuro”, finalizzata a garantire una cornice di sicurezza per le attività nautiche, diportistiche, balneari ed in generale per il corretto svolgimento di tutte le attività collegate agli usi civili del mare durante la stagione turistica.

A Porto Torres, il comandante di Olbia è stato accolto dal capitano di fregata Gabriele Peschiulli, con il quale si è soffermato per un colloquio riservato e per apporre una dedica sul libro d’onore del Comando, manifestando apprezzamento per il lavoro svolto durante il suo mandato, che si concluderà dopo oltre due anni di servizio il prossimo 8 settembre.

La visita è proseguita a Stintino presso la sede della delegazione di spiaggia di Stintino guidata dal capo di seconda classe Cristian Natalini, dove ha incontrato la sindaca stintinese, Rita Limbania Vallebella, con la quale ha potuto approfondire alcune tematiche riferite alla sicurezza della balneazione e alla tutela del demanio marittimo e dell’ambiente e prospettare future linee di attività condivise per consolidare la reciproca collaborazione istituzionale.

Infine, sempre accompagnato dal capo del compartimento marittimo, il comandante Castronuovo ha raggiunto la sede dell’ufficio marittimo di Alghero dove ha incontrato il personale militare e il nuovo capo del circondario, il tenente di vascello Biagio Semeraro. «La Guardia Costiera rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità marittima – ha detto Castronuovo - e le istituzioni locali con le quali collabora sinergicamente per assicurare un costante e puntuale controllo del territorio».

