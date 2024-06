A due settimane dall’inizio del suo mandato, il nuovo direttore marittimo del Nord Sardegna e comandante del porto di Olbia, capitano di Vascello Gianluca D’Agostino, ha fatto visita ufficiale alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

Nell’imminenza dell’inizio del periodo di massimo sforzo operativo per la Guardia Costiera, il comandante D’Agostino ha voluto esprimere la propria vicinanza al personale che quotidianamente opera sul versante occidentale del territorio di giurisdizione della Direzione Marittima nell’ambito delle molteplici attività istituzionali ascritte alla competenza del Corpo delle Capitanerie di porto, cogliendo anche l’occasione per fare un punto della situazione sui risultati sinora conseguiti e sugli obiettivi attesi nell’ambito dell’attività denominata “Mare Sicuro”, finalizzata a garantire una cornice di sicurezza per le attività nautiche, diportistiche, balneari e in generale per il corretto svolgimento di tutte le attività collegate agli usi civili del mare e del demanio marittimo durante la stagione turistica.

Accolto dal comandante della Capitaneria di porto di Porto Torres, capitano di Fregata Giuseppe Cannarile, si è soffermato per un colloquio finalizzato ad un primo approfondimento delle caratteristiche del porto, delle peculiarità del territorio e delle principali questioni tecnico-amministrative trattate dall’Autorità Marittima locale.

Nell’occasione ha voluto incontrare anche il sindaco della città, Massimo Mulas e i rappresentanti della corporazione Piloti e del gruppo Ormeggiatori e Battellieri di Porto Torres, con i quali ha avuto modo di approfondire alcune tematiche di specifico interesse legate all’importanza che lo scalo marittimo del nord sardegna riveste per la cittadinanza e ai pertinenti servizi tecnico-nautici che vi operano. Al termine della visita il Capitano di Vascello Gianluca D’Agostino si è diretto verso Alghero per visitare anche la sede dell’Ufficio circondariale marittimo.

