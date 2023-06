Prosegue, a Tergu, il programma relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale. Nella giornata odierna hanno preso il via i lavori in via Enrico Berlinguer.

«Per questa amministrazione comunale, la manutenzione straordinaria della viabilità ha rappresentato sin dall’inizio del mandato amministrativo una priorità nel nostro programma di interventi, consapevoli dell’importanza che essa riveste oltre che per la sicurezza anche per il decoro urbano - si legge in una nota diffusa dal comune amministrato dal sindaco, Luca Ruzzu -. Questo era l’impegno che stiamo via via portando avanti,dopo aver ripristinato Via Italia - Via Repubblica e parte di Viale dei Benedettini, stiamo cercando d’includere tutte quelle strade e vie che ne hanno bisogno».

Inoltre per contrastare la velocità, sempre nella stessa verranno inseriti dei dossi artificiali e la segnaletica verticale e orizzontale.

