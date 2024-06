Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di porto turritana, valida per la stagione estiva che va dal 1 aprile al 31 ottobre, sul litorale del circondario Marittimo di Porto Torres, ovvero il tratto di costa, e specchio marittimo antistante, tra Capo Falcone e Rena Majore, compresa l’Isola dell’Asinara, i Comuni costieri di Porto Torres, Sassari, Stintino, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola e Aglientu.

Il provvedimento, firmato dal comandante della Capitaneria, Giuseppe Cannarile, disciplina tramite norme generali gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione, nonché degli utenti degli arenili in genere al fine di rendere più sicure le attività connesse con l’uso del mare e delle spiagge.

Nel periodo di funzionamento delle strutture ubicate nelle aree in concessione sul demanio marittimo, destinate alla fruizione della spiaggia e dello specchio acqueo antistante, deve essere assicurato il servizio di salvamento secondo precise modalità. Per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, l’obbligo di assicurare il servizio è a carico dei comuni rivieraschi.

L’apertura al pubblico dovrà tuttavia essere obbligatoriamente garantita, in linea con quanto contenuto nelle disposizioni dell’Ordinanza Balneare regionale, nel periodo 15 giugno – 15 settembre. Il tale periodo le strutture balneari dovranno garantire il servizio di salvataggio anche in presenza di condizioni meteo non favorevoli.

© Riproduzione riservata