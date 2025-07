Un incontro partecipato e dibattito acceso a Valledoria nel tardo pomeriggio di ieri, dove si è tenuta la riunione urgente convocata dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che ha coinvolto in particolare modo l'attuatore dei lavori di riparazione della paratoia sulla diga di Casteldoria ossia Enas, rappresentato dall'ingegnere Marco Soriga. Presenti i sindaci dei territori coinvolti, presenti le associazioni di categoria Coldiretti e Cia, e nel pubblico tanti agricoltori e tanti operatori turistici. Al centro del dibattito la questione posta dal Consorzio di Bonifica a Enas per conoscere esattamente le tempistiche di lavorazione. In ballo l'irrigazione dei campi che in questi giorni è stata interrotta con lo svuotamento delle vasche di accumulo, che hanno bisogno urgentemente di essere rialimentate per permettere l'irrigazione in campo. Gli ettari interessati dai disservizi sono in totale 1020 di cui circa la metà vocati alla coltivazione del carciofo, 200 per ortive, 63 ettari a vigneti. «Siamo disposti a a spostare i lavori di qualche giorno - ha risposto Soriga - se questo è necessario per riempire le vasche; anche ad aspettare a venerdì. Da venerdì quindi abbiamo bisogno di due giorni, massimo tre, per ultimare l'intervento sulla paratia, con la previsione che massimo lunedì, se tutto va bene, possiamo comunicare a Enel che può procedere al riempimento del bacino e portarlo alla quota necessaria alla irrigazione». «Necessario questo confronto - ha commentato Toni Stangoni, presidente del Consorzio di Bonifica - sono stati giorni molto difficili, dove si è lamentata una scarsa informazione. Da questa riunione dobbiamo uscire con l'intenzione di garantire e mantenere un buon livello informativo perchè qua ci sono tante aziende che hanno fatto investimenti e hanno in ballo le colture per le quali stanno iniziando a registrare seri danni. Danni che saranno gli enti competenti, per il tramite di Municipi e associazioni di categoria con Laore a stabilire se è necessario dichiarare lo stato di calamità naturale».

© Riproduzione riservata