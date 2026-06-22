Da isola per il turismo marino-balneare a isola dell'accoglienza per qualsiasi titpo di turismo in qualsiasi periodo dell'anno. Il Festival del Turismo Itinerante si sposa appieno con la strategia dell'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu che ha sottolineato come siano "in aumento le presenze nel mese di ottobre, mentre settembre ormai fa numeri simili a luglio". E proprio nel secondo fine settimana di ottobre, dal 9 al 11, si svolgerà a Stintino l'evento organizzato da Aps Camperisti Torres, come annunciato questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta nella Camera di Commercio in quanto il festival è inserito nel network di Salude & Trigu.

Saranno tre giorni intensi per vivere Stintino e il territorio a 360 gradi, grazie alla grande varietà di proposte messe in campo con la collaborazione di tanti enti, oltre che delle amministrazioni comunale.

L'apertura venerdì 9 ottobre alle 9 con il Laboratorio dei giochi tradizionali della Sardegna. Alle 18 l'inaugurazione ufficiale e alle 19 la tavola rotonda "il sistema culturale, ambientale e naturalistico della città di Stintino e del territorio del Nord Ovest della Città Metropolitana di Sassari".

Cicloturismo, mountain bike, trekking e canoa rappresentano al conferma delle attività sportive all'aperto, alle quali si aggiunge il laboratorio-manifestazione sulla vela latina. Lo show cooking con la valorizzazione soprattutto del pescato e la musica arricchiscono un programma ricco, studiato per turisti e curiosi di qualsiasi età.

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